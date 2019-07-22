США введут санкции против китайской компании из-за покупки нефти у Ирана

Источник: Корреспондент.net

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на китайскую государственную энергетическую компанию Zhuhai Zhengrong Co Ltd за то, что она якобы нарушила ограничения, наложенные на нефтяной сектор Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 22 июля.

"Мы говорили, что будем наказывать за любое несанкционированное поведение, и мы это имеем в виду", - сказал Помпео в своем выступлении во Флориде.

Эта мера принята на фоне усиления напряженности между Ираном и Западом, а также между Соединенными Штатами и Китаем, которые возобновили крупные торговые переговоры.

Администрация президента США республиканца Дональда Трампа усилила санкции против Ирана после разрыва ядерного договора, заключенного между Тегераном и другими западными странами при предыдущей демократической администрации президента США Барака Обамы.

Компания Zhuhai Zhengrong, которая специализируется в основном на покупке иранской нефти и базируется в Пекине, ранее подвергалась санкциям администрацией Обамы в 2012 году за свои отношения с Ираном.

В настоящее время компания является дочерней компанией находящегося в Макао контролируемого государством конгломерата Nam Kwong Group.