США ввели новые санкции против Ирана

Источник: Корреспондент.net

США ввели новый, широкий пакет санкций против Ирана, направленных против нефтеперерабатывающего бизнеса страны, который является одним из основных источников финансирования Корпуса стражей исламской революции - вооруженного оплота действующего режима. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном в пятницу, 7 июня, Министерством финансов США.

В частности, в списке санкций указана иранская компания Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также почти четыре десятка ее дочерних предприятий и иностранных компаний-агентов продажи иранской нефти.

Эта компания отвечает за половину экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана и владеет около 40% иранских предприятий в этой отрасли.

В Минфине США отмечают, что благодаря деятельности Persian Gulf Petrochemical Industry Co иранское руководство и Корпус стражей исламской революции получали миллиарды долларов.

Как подчеркнули в администрации США, введенные ограничения стали частью кампании "максимального давления" на Иран, направленного на изоляцию этой страны на международных рынках.