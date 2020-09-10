США ввели санкции против нардепа Деркача

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов США ввело персональные санкции против внефракционного народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача и трех граждан России.

Андрея Деркача внесли в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое помещает в него физических и юридических лиц в целях национальной безопасности.Активы граждан из этого списка заморожены на территории США, а американцам запрещено иметь с ними дела.

Отмечается, что санкции против Деркача введены из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

"Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года",– говорится в сообщении Минфина США.

Также санкции введены против россиян Антона Андреева, Дарьи Аслановой и Артема Лифшица.

"Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности", – добавили в американском Минфине.

Известно, что 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Тогда у Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США к Украине.А в штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".