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21.05.2019

США ввели санкции против предприятий из России

Источник: Корреспондент.net

Власти США ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра. 

Российским организациям инкриминируется нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Как следует из уведомления Госдепа, решение о применении санкций вступило в силу 14 мая. В "черном списке" фигурирует целый ряд китайских и сирийских юридических компаний, а также организации из России – учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и Московский машиностроительный завод Авангард.

Решение утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майком Помпео.

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