США ввели санкции против сына Башара Асада

Источник: Корреспондент.net

Вашингтон ввел новые санкции против Дамаска с целью добиться долгосрочного политического урегулирования в Сирии, в том числе против сына президента страны Башара Асада Хафеза Асада. Об этом во время брифинга в Белом доме заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.

Так, в санкционный список против Сирии были внесены четыре человека, в частности сын сирийского лидера, и десять компаний.

"Администрация (США) по-прежнему привержена долгосрочному политическому урегулированию в Сирии. Режим Асада и его покровители должны признать, что политическое решение - единственный жизнеспособный механизм для мирного окончания сирийского конфликта", - отметила Макинани.

Она также подчеркнула, что новые ограничительные меры не направлены против сирийского народа, и анонсировала дальнейшее расширение списка.

"Последуют новые санкции, которые будут частью постоянной кампании экономического и политического давления, направленного на то, чтобы не дать режиму Асада ресурсы, которые он использует для войны против сирийского народа", - указала пресс-секретарь.