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02.08.2019

США ввели второй пакет санкций против России

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления бывшего шпиона в Великобритании, официально заявил Белый дом. 

"После первого раунда санкций в ответ на попытку убийства Россией частного лица в Великобритании Россия не предоставила заверений, необходимых по законодательству США", - заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

"Итак, мы вводим второй раунд санкций. Это еще один случай, когда мы ведем себя жестче с Россией, чем предыдущие администрации", - добавил он.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипаля вступил в силу 27 августа 2018 года. Ограничительные меры ввели запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Второй пакет санкций, говорили в то же время в Госдепартаменте, будет "драконовским" - его обещали ввести, если окажется невозможным установить, что Россия прекратила использование химического оружия.

Согласно закону, во втором пакете предусмотрены шесть вариантов санкций: снижение уровня дипотношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создания препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт, а также запрет на полеты в США государственных авиакомпаний.

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