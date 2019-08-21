США запустили новую ракету. Мир на грани эскалации

Источник: Корреспондент.net

Россия и Китай запросили внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с испытанием новой крылатой ракеты Соединенными Штатами, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году.

Москва обвинили Вашингтон в нагнетании военной напряженности и сознательном подрыве договора. Пекин же выразил обеспокоенность угрозой нового витка гонки вооружений.



Испытание ракеты Tomahawk

18 августа Соединенные Штаты впервые после прекращения действия Договора о РСМД испытали крылатую ракету, которая выходит за рамки условий соглашения. О договоре и его ликвидации подробно в материале Станет опаснее: каким будет мир без ДРСМД.

Запуск был произведен с мобильной установки на калифорнийском острове Сан-Николас, который используется в качестве военного полигона. В сообщении Пентагона отмечается, что крылатая ракета наземного базирования была в неядерной конфигурации.

Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 километров. Минобороны США отметили, что данные, собранные во время испытания, станут основой для дальнейшего развития ракет средней дальности. Других подробностей не сообщалось.

Позже Пентагон выложил замедленное видео, на котором показан запуск ракеты Tomahawk с системы Mk-41, которые входят в состав американской систем ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии.

Россия несколько лет жаловалась, что Mk-41 могут быть преобразованы в системы атаки, нарушающие ДРСМД, путем установки ракет Tomahawk. США отвечали, что Mk-41 не были запрещены договором потому, что никогда не проходили испытаний с ракетами наземного базирования.

21 августа исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что Америка изучает возможности разработки различных типов ракет, запрещенных ДРСМД.

Он напомнил, что США больше не являются стороной договора и смотрят, как могут воспользоваться сложившейся ситуацией.

По словам Маккарти, речь может идти о разработке ракет для нанесения точечных ударов и гиперзвуковом оружии. Он не ответил на вопрос о возможности размещения ранее запрещенных договором ракет.

России и Китаю это не понравилось

Российские и китайские власти резко раскритиковали испытания американской ракеты. 20 августа они запросили внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Заседание Совбеза состоится 22 или 23 августа.

Президент России Владимир Путин считает, что испытания в США крылатой ракеты средней дальности Tomahawk свидетельствуют о том, что "американцы с самого начала вели дело к подрыву Договора о ракетах средней и меньшей дальности".

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, новость об американском пуске Tomahawk застала президента России на переговорах с французским коллегой. Тогда Путин подчеркнул, что подготовить такие испытания за несколько недель невозможно, что доказывает, по его словам, вину США в развале договора.

В Вашингтоне ответили, что ведут разработку крылатых ракет наземного базирования лишь с февраля, когда приостановили выполнение своих обязательств по договору.

Китай же считает, что запуск ракеты свидетельствует о намерении Пентагона добиться одностороннего военного превосходства.

"Этот шаг со стороны США вызовет новый раунд гонки вооружений, который приведет к эскалации военной конфронтации, что окажет серьезное негативное влияние на ситуацию в международной и региональной безопасности", - сказал заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Пекин призвал Америку отказаться от "устаревшей концепции" холодной войны, сохранять сдержанность в развитии вооружений и поддерживать систему контроля над ними.

Какое развитие событий ожидают эксперты

Максим Старчак, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс считает, что новая ракета это продолжение политики Дональда Трампа - не дать, в частности, Китаю преимущество в ракетах средней дальности. Оказать давление на него и на Россию.

Эти ракеты, сказал эксперт в интервью Русской службе Би-би-си, могут разместить в Японии и Южной Кореи, что будет негативно воспринято потенциальными адресатами.

Ракеты средней дальности - это основа ядерных сил Китая, Россия также вынуждена будет ответить.

"Если размещение новых РСМД состоится, ни о какой безопасности в мире речи уже быть не может, но, возможно, именно такое развитие событий поспособствует выработке соглашений в сфере контроля над вооружениями", - считает эксперт.

По мнению опрошенных Коммерсантом экспертов, испытанную Пентагоном установку нельзя назвать новым видом вооружения.

"Этот контейнер для запуска просто снят с корабля и установлен на мобильную платформу, для этого не надо было вести многолетнюю подготовку", - сказал старший научный сотрудник Института разоружения ООН Павел Подвиг.

Он добавил, что аналогичным образом возможно использование в наземном мобильном исполнении российской корабельной крылатой ракеты Калибр.

Как пишет британская газета Financial Times, Договор о РСМД был одним из ключевых элементов глобальной системы контроля над вооружениями.

Испытания предполагают, что США стремятся продемонстрировать возможности своей ракеты наземного базирования и свою способность разрабатывать системы, которые были запрещены договором.

Эксперты, пишет издание, предупредили, что разрушение договоренностей может ознаменовать новую гонку вооружений и массовое размещение новых пусковых комплексов в Европе и Азии.

Американский Washington Examiner считает, что испытанием ракеты Пентагон посылает сигнал России. Но, как пишет издание, США могут не быть адекватно подготовлены к защите от новых ракет, известных как гиперзвуковые.

Британская газета Guardian напоминает, что после окончания ДРСМД остается один главный договор, обеспечивающий формальное сдерживание мировых крупных арсеналов - Соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, но и оно тоже под угрозой.

СНВ ограничивает число стратегических ядерных боеголовок, развернутых США и Россией до 1550 с каждой стороны, и дает важную возможность верификации и обмена данными, но его срок действия истекает в феврале 2021 года. Он может быть продлен, но советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что это маловероятно.