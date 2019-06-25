Стал известен победитель конкурса на главу таможни
Источник: Корреспондент.net
Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook во вторник, 25 июня.
Отмечается, что такое решение было принято по результатам последнего этапа конкурса - собеседования.
Тройка финалистов представила членам комиссии свою программу развития таможенной службы в виде презентации, а затем каждый из претендентов отвечал на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии.
В итоге Нефьодов набрал почти 17 баллов и более чем на четыре пункта опередил эксперта Центра социально-экономических исследований Андрея Савареца.