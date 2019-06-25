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25.06.2019

Стал известен победитель конкурса на главу таможни

Источник: Корреспондент.net

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook во вторник, 25 июня.

Отмечается, что такое решение было принято по результатам последнего этапа конкурса - собеседования.

Тройка финалистов представила членам комиссии свою программу развития таможенной службы в виде презентации, а затем каждый из претендентов отвечал на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии.

В итоге Нефьодов набрал почти 17 баллов и более чем на четыре пункта опередил эксперта Центра социально-экономических исследований Андрея Савареца.

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