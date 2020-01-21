Стал известен состав нового правительства РФ

От Тегерана требуют обеспечить полное международное расследование и наказание виновных, а также выполнить свои обязательства по отношению к родственникам погибших.

В авиакатастрофе в Иране погибли 11 украинцев, их тела уже идентифицировали. Самолет с погибшими прилетит в воскресенье.

Девочка, увидев в сети странный флешмоб, в котором люди поджигали сами себя, решила стать его участницей. "Игра" закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.

Политики встретились на полях международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января.

Инициативу демократов об импичменте глава Белого дома назвал попыткой отменить его победу на выборах в 2016 году.

В США новый коронавирус обнаружили у мужчины 30 лет, который недавно вернулся из Китая.

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