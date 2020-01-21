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21.01.2020

Стал известен состав нового правительства РФ

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Об этом во вторник, 21 января сообщает ТАСС.

Издание также привело список нового правительства:

Первый вице-премьер - Андрей Белоусов,

Вице-премьер - Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),

Вице-премьер - Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе),

Вице-премьер - Виктория Абрамченко,

Вице-премьер - Юрий Борисов,

Вице-премьер - Татьяна Голикова,

Вице-премьер - Алексей Оверчук,

Вице-премьер - Марат Хуснуллин,

Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко.

Министры:

Министр просвещения - Сергей Кравцов,

Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков,

Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов,

Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,

Министр юстиции - Константин Чуйченко,

Министр иностранных дел - Сергей Лавров,

Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,

Министр культуры - Ольга Любимова,

Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев,

Министр энергетики - Александр Новак,

Министр экономического развития - Максим Решетников,

Министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев,

Министр финансов - Антон Силуанов,

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко,

Министр транспорта - Евгений Дитрих,

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,

Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков,

Министр обороны - Сергей Шойгу,

Министр спорта - Олег Матыцин.

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