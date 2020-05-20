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20.05.2020

Стали известны даты всех тестов ВНО

Источник: Корреспондент.net

Сессия ВНО в этом году пройдет с 25 июня по 17 июля. Министерство образования и науки Украины в среду, 20 мая, обнародовало даты проведения основной сессии.

Так, тестирования пройдут по:

  • математике - 25 июня;
  • украинскому языку и литературе - 30 июня;
  • по физике - 2 июля;
  • по испанскому, немецкому, французскому языках - 6 июля;
  • по английскому языку - 7 июля;
  • по истории Украины - 9 июля;
  • по биологии - 13 июля;
  • по географии - 15 июля;
  • по химии - 17 июля.

Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии ВНО будет размещена на страницах участников до 29 июля 2020 года.

Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланировано на 23 июля - 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля - 24 марта.

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