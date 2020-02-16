Стали известны доходы и активы Ермака

Источник: Корреспондент.net

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию доходов за 2019 год. Соответствующие данные появились в Едином государственном реестре деклараций.

Так, Ермака задекларировал квартиру площадью 107,8 кв.м, приобретенную в ноябре 2005 года, автомобиль Тoyota Camry 2015 г. выпуска, которым он владеет с 2015 года и ряд корпотративных прав.

Среди задекларированных доходов Ермака в 2019 году - 151 тыс. грн. - доход от предпринимательской деятельности, 10 672 грн. зарплаты в ООО Международная юридическая компания, где он является директором, там же - зарплата по совместительству в сумме 49 317 грн, 42 570 грн. зарплаты по основному месту работы в АО Международная юридическая компания, гонорары в сумме 1 300 грн в Медийной группе европейского партнерства, 1000 грн - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также Ермак сообщил об оформленном на него кредите в Альфа-Банке на 1 262 500 грн. Вместе с тем, он имеет наличные средства в сумме 347 тыс. долларов, 50 тыс. евро, 26 803 и 609 грн - на банковских счетах в OTP Банке и Кредобанке.

Кроме того, Ермак занял третьим лицам 1 380 660 грн, а задолженность перед ним со стороны ООО Гарнет Интернешнл Медиа Групп по двум договорам составляет 3 334 218 и 4,98 млн грн.

Ермак владеет тремя государственными ценными бумагами номинальной стоимостью 1000 грн. и является владельцем частей корпоративных прав в девяти компаниях: 100% в ООО ЭР ПИ АЙ, 99% - в ООО Гарнет Интернешнл Медиа групп, по 50% - в ООО Международная юридическая компания, Международная фармацевтическая группа и Интерпромфинанс-Безопасность, 10% - в ЗАО Интерпромфинанс-Украина. 60% прав Ермаку принадлежит в адвокатском объединении Международная юридическая компания, 33,33% - в ООО АМА Вижн, 0,01% - в ООО Виссон Юкрейн Технолоджис.

Глава ОПУ является конечным владельцем всех указанных компаний, кроме того он - бенефециар Международной ассоциации Украина-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования, ООО М.Е.П. и ООО Украинско-грузинская медийная компания.

Ермак является членом ряда общественных организаций и объединений: Украинской киноакадемия, Наша гордость, Почувствуй, Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии, Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, Международная ассоциация Украино-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования и Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Декларация подана вечером 14 февраля.