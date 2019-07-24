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24.07.2019

Стало известно, чем займется Рада в первый день

Источник: Корреспондент.net

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка ожидает, что новоизбранная Верховная Рада в первый же день работы внесет изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые исправят проблемы, препятствующие работе следователей. Об этом он заявил на конференции в Киеве, передает УНИАН в среду, 24 июля.

На вопрос, будут ли внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс, Рябошапка ответил: "Обязательно, это будут приоритетные изменения. В первый же день, когда парламент начнет работать, это будет один из тех законопроектов, который будет принят в первый же день".

Он также отметил, что изменения в УПК будут касаться "исправления уже существующих проблем, которые препятствуют работе следственных органов, а также улучшения положения подозреваемых и обвиняемых".

На вопрос, будут ли эти изменения касаться, в частности отмены так называемых "поправок Лозового", Рябошапка ответил утвердительно.

Отметим, что новый УПК вступил в силу в 2012 году. 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№ 6232).

Среди прочих при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, которой предусмотрено, что срок предварительного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении составляет: два месяца - по уголовному производству об уголовном проступке; три месяца - по уголовному производству о преступлении небольшой или средней тяжести; шесть месяцев – по уголовному производству о тяжком или особо тяжком преступлении.

Досудебное расследование должно быть закончено: в течение одного месяца со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка; в течение двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления.

Благодаря этим "поправкам Лозового" в кодексе была еще больше усилена защита прав подозреваемых и обвиняемых. На практике это приводит к тому, что расследование дел следователями и в судах может длиться годами путем манипуляций нормами УПК со стороны адвокатов обвиняемых и подозреваемых.

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