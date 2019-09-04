Найти

04.09.2019

Стало известно имя будущего языкового омбудсмена

Источник: Корреспондент.net

Комиссия от секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека выбрала Тараса Креминя кандидатом на должность омбудсмена по защите государственного языка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Отмечается, что было подано 14 пакетов документов. К конкурсу допустили 11 кандидатов, поскольку у остальных были проблемы с документацией. Комиссия большинством голосов рекомендовала для представления Кабинету министров Украины кандидатуру Креминя Тараса.

Отмечается, что Тарас Креминь по специальности учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Он является соавтором законов "Об образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отметим, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ранее сообщалось, что Рада поддержала введение дополнительных омбудсменов. Президент предлагает увеличить количество уполномоченных парламента, поскольку один не справляется.

Новости раздела
Украина
04.09.2019
Назначена новая дата допроса Порошенко
Бывшего президента ждут на допрос 6 сентября. Накануне Порошенко в ГБР не явился, поскольку находился в Раде.
Украина
04.09.2019
ЕС остановил импорт украинских овощей и фруктов
В Евросоюзе с сентября начала действовать директива, запрещающая поставки из третьих стран из-за ряда паразитов.
Украина
04.09.2019
Вето президента: появились предложения по Пласту
Президент не подписал закон из-за несоответствия ряда его положений Конституции Украины.
Украина
04.09.2019
Стало известно имя будущего языкового омбудсмена
В конкурсе на должность языкового омбудсмена победил Тарас Креминь, сообщила Людмила Денисова
Украина
04.09.2019
Украина и "ЛДНР" согласовывают возврат "отжатого" хлебзавода
На следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения предприятия украинскому бизнесмену.
Украина
04.09.2019
Заробитчане перевели в Украину 100 миллиардов
Заробитчане с начала года перечислили в Украину более 100 миллиардов гривен, сообщил Нацбанк.
Украина
04.09.2019
Киевсовет обратились к Зеленскому из-за Кличко
Главы фракций Киевсовета обратились к президенту вновь назначить Виталия Кличко главой КГГА.
Украина
03.09.2019
В Сенате США призвали сохранить помощь Украине
Белый дом должен учитывать критическую важность обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных, подчеркнули законодатели.
Украина
03.09.2019
В Слуге народа рассказали о последствиях отмены неприкосновенности
Через шесть месяцев в Украине будет открыто очень много резонансных дел, считает Давид Арахимия.
Украина
03.09.2019
За полгода Украина выплатила МВФ миллиард долларов
В сентябре Украина должна выплатить МВФ около полмиллиарда долларов, в целом по долгам - миллиард.
Украина
03.09.2019
Украина выплатила МВФ долги по программе 2014 года
Украина выплатила сегодня 156 миллионов долларов по незавершенной программе stand-by 2014 года.
Украина
03.09.2019
Украина стала основным поставщиком пшеницы в ЕС
Украина увеличила экспорт мягкой пшеницы в страны Евросоюза более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом.
Украина и "ЛДНР" согласовывают возврат "отжатого" хлебзавода | Вето президента: появились предложения по Пласту