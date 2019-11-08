Стало известно, когда пересчитают пенсии

Источник: Корреспондент.net

Перерасчет пенсии планируется провести с апреля месяца. Об этом вечером в пятницу, 8 ноября, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, в следующем году ситуация с пенсиями улучшится.

"Когда мы говорим о следующем годе - цифры гораздо лучше. Пенсия: перерасчет пенсии с апреля месяца планируемый. Мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен - 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду", - заявила Маркарова.

Она также отметила, что рост минимальной пенсии означает увеличение платежей в Пенсионный фонд.