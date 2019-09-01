Стало известно, когда соберется новый Кабмин

Зеленский и Дуда достигли договоренности перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов.

Если проект польско-украинского интерконнектора реализуют в срок, то поставки газа в Украину вырастут в четыре раза.

Новый премьер-министр проехался на электросамокате по коридорам здания Кабинета Министров и заехал в зал заседаний правительства.

Варшава подсчитывает сумму новых репараций, которые потребует от немецкого правительства. Эта цифра кардинально менялась несколько раз.

США также продолжают работать с европейскими союзниками с целью урегулирования конфликта на Донбассе, говорится в сообщении.

После заявления Дональда Трампа о возможном приглашении Владимира Путина на следующий саммит G7 вице-президент США пообещал украинцам, что Вашингтон останется на их стороне в конфликте с РФ.

Pаседание начнется в 14:00. Перед этим состоится встреча президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов. Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой.

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