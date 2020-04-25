Стало известно, когда заработает метро в Киеве

Источник: Корреспондент.net

Восстановление работы метро в Киеве произойдет только через 30 дней после окончания карантина. Об этом сообщает Киевский метрополитен в своем Telegram-канале в субботу, 25 апреля.

На предприятии напомнили, что в рамках плана по выходу Украины из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мероприятий.

Указано, что восстановление работы метро планируется не раньше, чем на третьем этапе, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая.

"Метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют спецпропуск. И только на следующем – четвертом – этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока предполагается, что это случится примерно 10 июня.