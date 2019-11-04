04.11.2019
Стало известно, кто заменит Луценко в Раде
Источник: Корреспондент.net
Место Ирины Луценко в Верховной Раде от партии Европейская солидарность займет бывший замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко. Об этом свидетельствует избирательный список Евросолидарности.
30-летняя Бойко указана №24 в списке. В 2011 она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
До 2015 года работала консультантом в ERM в Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов. 2017-2019 года - занимала должность замминистра энергетики.
Если Бойко откажется от мандата, в Раду пройдет бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
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