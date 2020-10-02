Стало известно о состоянии заболевшего COVID Трампа

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп, который накануне объявил о своем заражении коронавирусом, на данный момент имеет слабые признаки заболевания COVID-19 и планирует выступить с обращением к нации. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного источника в администрации США.

"Официальный представитель Белого дома описал состояние Трампа как имеющее "слабые симптомы" коронавируса и сказал, что помощники ищут пути, чтобы обеспечить обращение Трампа к нации в пятницу, хотя к утру окончательное решение не было принято", - отмечает телеканал.

Представитель администрации заявил в пятницу, что "у Трампа не проявляются основные симптомы, и он планирует работать из резиденции Белого дома".

Личный врач главы Белого дома Скотт Атлас в интервью Fox News отметил, что ожидает "полного и быстрого восстановления" здоровья президента после окончания необходимого периода лечения. При этом врач назвал президента "очень энергичным человеком", особенно в его возрасте.

Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий Юридический комитет верхней палаты Конгресса США, заявил, что разговаривал с Трампом в пятницу утром.

"Президент был в хорошем настроении", - отметил законодатель. Он добавил, что Трамп спрашивал о подготовке к слушаниям по вопросу назначения нового судьи Верховного суда США.