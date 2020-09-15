Стало известно, сколько потрачено из COVID-фонда

Источник: Корреспондент.net

Из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 млрд грн, что составляет 35% от общей суммы в 66 млрд грн. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на здравоохранение использовали 2,3 млрд грн из 16,3 млрд грн или 14,2%, на социальную защиту - 9,1 млрд грн из 10,6 млрд или 86%, на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн из 2,5 или 95%.

При этом на образование, а именно возврат средств за пробное ВНО потрачено 52,5 млн грн или 100% выделенных средств.

"На строительство и ремонт дорог использовано 9,1 из 35 млрд грн или 26%, на сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы. На возобновление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделено 524,2 млн грн, которые еще не использованы. Так, по направлениям выделения средств на денежную помощь гражданам, а именно на помощь детям-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения выделено 1,1 млрд грн, из которых использовано 810,3 млн грн или 73,2% ", - говорится в сообщении.

Также в Фонде борьбы с COVID-19 на доплаты работникам по ликвидации COVID-19 выделено 8,6 млрд грн, из которых использовано 2,5 млрд или 29%.

На мероприятия по предотвращению вспышек COVID-19 предусмотрено 46,1 млрд грн, из которых использовано 11,3 млрд грн или 24,5%.

А на социальную поддержку предусмотрено 9,4 млрд грн, из которых использовано 8,2 млрд грн или 87,2%.