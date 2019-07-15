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15.07.2019

Станет опаснее. Каким станет мир без ДРСМД

Источник: Корреспондент.net

НАТО и Евросоюз за три недели до вероятного прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности призвали Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москва должна использовать "свой последний шанс" для спасения договора и призвал готовится к тому, что мир станет менее безопасным. 

 

Договор о разоружении

1 февраля 2019 года США объявили о приостановке совего участия в Договоре о РСМД. Вашингтона и НАТО обвинили Россию в нарушении положений документа, подписанного в 1987 году президентами Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

ДРСМД запрещает подписавшим сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.

Подобные ракеты представляют большую угрозу, поскольку способны достичь цели за считанные минуты и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару или перехватить его.

Белый дом подготовил документ, который предусматривает выход из договора в течение шести месяцев. Условием для возобновления своего участия в соглашении США названо возвращение России к полному и поддающемуся проверке соблюдению его условий в течение этого срока.

Речь идет о российской крылатой ракете наземного базирования 9M729 для комплекса Искандер. Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Россия должна уничтожить все 9М729, а также их пусковые установки и сопутствующее оборудование.

Накануне заявления США Россия пригласила иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые тактико-технические характеристики этих ракет, чтобы доказать, что они не нарушают положений ДРСМД.

Однако американская сторона заявила, что демонстрация 9М729 является имитацией и пропагандой. По данным США, Москва не только разработала и успешно испытала эти ракеты, но и приняла их на вооружение.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке российского участия в договоре. На следующий день он заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по контролю над вооружениями. Путин отметил, что Россия не планирует участвовать в гонке вооружений.

"Но мы должны обеспечить свою безопасность. Разработка нового оружия началасьпо этой причине", - сказал российский лидер, подчеркнув, что перспективы взаимодействия с США по контролю над вооружениями пока остаются "туманными".

 

Россию призывают вернуться к ДРСМД

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини 14 июля распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений.

"Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с договором о РМСД, срок действия которого может завершиться 2 августа 2019 года", - говорится в документе.

Могерини настоятельно призвала Россию внимательно отнестись к неоднократно выражавшимся претензиям по поводу российской ракеты 9М729 и незамедлительно принять меры касательно полного и доказуемого соблюдения договора.

"Ближайшие дни - это последний шанс для диалога и принятия необходимых мер, чтобы сохранить этот важный столп европейской архитектуры безопасности", - указала глава европейской дипломатии.

Позже в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла статья генсека НАТО, в которой он заявил, что Россия понесет полную ответственность за свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Столтенберг отметил, что ДРСМД представляет собой одно из самых значимых достижений в области международного контроля над вооружениями.

Он отметил, что прекращение действия договора ставит европейскую безопасность под угрозу.

"Эта ракета 9М729 передвижная, ее легко скрыть. Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости. Это сокращает время предупреждения до нескольких минут и снижает порог ядерного конфликта", - говорится в статье.

Он отметил, что Россия долгое время скрывала наличие у нее этой ракеты и признала ее существование только в прошлом году. По словам Столтенберга Путин говорил о желании России выйти из договора на Мюнхенской конференции в 2007 году.

"Союзники по НАТО всецело поддерживают американское видение, в соответствии с которым Россия нарушает ДРСМД. Некоторые союзники подтвердили этот факт независимо друг от друга", - говорится в статье.

Генсек НАТО отметил, что США с Россией провели 30 встреч по этому вопросу, но не увидели желания Москвы вернуться к соблюдению договора.

"США в полном объеме придерживаются своих обязательств по договору. В Европе нет новых американских ракет, зато есть новые российские ракеты", - добавил он.

Столтенберг добавил, что НАТО дало России понять, что, в случае ликвидации договора, будут "сдержанны, оборонительны и едины" в своем ответе.

"Союзники по НАТО не намерены разрабатывать и размещать в Европе наземные ракеты средней дальности. Мы не будем зеркально повторять действия России. Мы не хотим новой гонки вооружений, и мы продолжаем и дальше придерживаться обязательств по действенному контролю вооружений, разоружению и нераспространению", - заверяет чиновник.

Генсек НАТО призвал Россию "воспользоваться последним оставшимся у нас шансом" и сохранить в силе ДРСМД.

"В противном случае она будет нести единоличную ответственность за его исчезновение, в результате чего мир для всех нас станет менее стабильным", - подытожил он.

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