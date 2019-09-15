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15.09.2019

Станица Луганская: когда откроют новый мост

Источник: Корреспондент.net

В Станице Луганской Луганской области новый мост должны открыть уже 27 ноября. 

Восстановление разрушенного моста через Северский Донец продолжается. В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда.

"Утром в воскресенье, 15 сентября, в места, где проводит работы ООО Укртрансмист, прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжают работу пиротехники. К 12:00 сотрудники ГСЧС обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста, были обнаружены 32 опасных предмета. Всего разминировано 1,25 га грунтовой дороги в лес, более гектара технологической дороги, 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста в радиусе 125 м.

Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.

"Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения", - говорится в сообщении.

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