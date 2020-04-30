Стартовали переговоры по отправке заробитчан в ЕС

Источник: Корреспондент.net

В Кабмине начались переговоры со странами Европы касаемо отправки украинцев на сезонные работы, сообщается на странице Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

"Правительственный офис начал работу относительно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко уже провел несколько телефонных бесед с чиновниками из стран ЕС, которые позволят сформировать единый эффективный механизм работы.

"Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами относительно организованных поездок. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую ​​возможность людям, которые хотят работать за рубежом", - заявил Пристайко.

Ранее он заявлял, что страны, заинтересованные в украинских сезонных рабочих, должны обеспечить им трансфер и медицинскую безопасность.