Стефанчук назвал главную задачу для Верховной Рады

Источник: Корреспондент.net

Разработка нового регламента Верховной Рады – это главная задача для парламента девятого созыва. Об этом сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук журналистам перед заседанием фракции Слуга народа в КВЦ Парковый, сообщает Укринформ в четверг, 5 сентября.

"Наша задача номер один – мы ее уже обсудили на уровне руководства Верховной Рады, с председателями и заместителями председателя нашей фракции, с председателями комитетов – разработать совершенно новый регламент, который бы был совокупностью процедур, которые бы предоставили возможность при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов. Потому что иначе мы превратимся, опять-таки, в правовой джем, где будет процесс ради процесса, где вносится кодекс любой и "умирает" под пятью тысячами поправок. Такого не должно быть", – сказал Стефанчук.

Первый вице-спикер добавил, что действующий регламент Рады – это "тромб для любых вопросов".

"Если попадает любая инициатива и есть желание, то вы никогда в жизни быстрее, чем через год-два её не проведете", – добавил Стефанчук.