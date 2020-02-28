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28.02.2020

Стефанчук: Рада может собраться на заседания ночью

Источник: Корреспондент.net

Парламент готов собираться ночью на внеочередные заседания для решения насущных проблем общества. 

"Мысль о том, что парламент заблокирован на месяцы, она не совсем соответствует действительности. Потому что Регламент ВР предусматривает возможность проведения внеочередных заседаний ВР. Для этого нужно за три дня до этого заседания подать инициативу", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, особенность этого заседания, сразу сообщается повестка дня, которая на нем будет рассматриваться.

"Абсолютно проблем не будет - за три дня инициатива и я думаю, что парламент найдет возможность. А тем более, наш парламент может работать и ночью. Мы можем работать и ночью, чтобы решить любую настоятельную потребность, которая будет в обществе", - сказал Стефанчук.

Он также сообщил, что в Раде намерены усилить социальное и экономическое направления в Кабинете министров новыми кадрами, однако о полной ротации правительства не идет речь.

"Речь в первую очередь может идти о точечных изменениях, потому что мы видим, что некоторые направления требуют определенных усилений. Мы не должны забывать, что есть определенные информационные атаки на правительство. Безусловно, мы должны усилить некоторые направления, в частности это направление социальный, экономический", - заявил Стефанчук.

Вместе с тем, он отметил, что о полной смене правительства пока не идет.

"У правительства есть летний иммунитет. Поэтому только в случае, но я фантазирую, если правительство напишет заявление об отказе, тогда только может быть рассмотрено", - сказал политик. 

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