Степанов: Коронавирус будет преодолен

Источник: Корреспондент.net

Эпидемия коронавируса в Украине и в мире будет преодолена усилиями медиков. Об этом в субботу, 4 июля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Я верю, что мы победим коронавирусную болезнь", - сказал он. Степанов также прокомментировал рекордное количество выздоровевших после коронавирусной болезни за минувшие сутки.

"Мы анализируем все летальные случаи. основная часть людей, которые уходят из жизни из-за COVID-19 - это люди, которые либо имеют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания - или люди пожилого возраста, старше 65-70 лет", - сказал он.