Степанов озвучил первые оценки медреформы

Источник: Корреспондент.net

В ходе аудита медсистемы Украины появились очень тревожные сигналы второго этапа медицинской реформы, который стартовал с апреля. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в субботу, 25 апреля.

"Наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожные сигналы... Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск", - сообщил министр.

Он отметил, что аудит должен быть максимально открытым и честным.

"Хотим показать реальное положение вещей, что у нас происходит, не рассказывать какие-то сказки, которыми иногда нас кормили предыдущие чиновники", - добавил Степанов.

Чтобы лично оценить медреформу, министр сегодня посетит три больницы Киевской области.

Степанов отметил, что реформу нужно закончить с несокращенными медработниками, и не меньшими, а гораздо большими зарплатами медиков.