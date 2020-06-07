Степанов упрекнул украинцев в легкомысленности

Источник: Корреспондент.net

Министр здравоохранения Максим Степанов выразил свою точку зрения на прирост заболевших коронавирусом в Украине в последнее время. Об этом он сообщил в Facebook.

"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение - наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло как полную их отмену", - написал он.

Степанов подчеркнул, что важно не путать понятия смягчения и отмены карантина, поскольку угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше.

"Последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан — тревожные", - сообщил министр.

По его словам, война с коронавирусом еще не выиграна. Чиновник призвал украинцев соблюдать все противоэпидемические правила.

Отметим, в Украине по состоянию на 6 июня третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500, общее число заболевших - больше 26 тысяч.