Степанов выступил против прямых закупок Минздравом

Источник: Корреспондент.net

Проведение прямых медицинских закупок Минздравом неприемлимо и новое руководство ведомства создает прозрачные процедуры в этой сфере. Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов на встрече с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, сообщает пресс-служба МОЗ во вторник, 28 апреля.

"В Украине нужно создать максимально прозрачную систему закупок. Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав. Это должно быть отдельное предприятие, которое должно заниматься исключительно закупками. Чтобы все было прозрачно и открыто", – сказал Степанов.

Министр отметил, что Украина высоко ценит помощь международных партнеров и Великобритании в сфере здравоохранения. При этом, по словам чиновника, параллельно с борьбой с коронавирусом, в министерстве активно проводят аудит системы здравоохранения, после которого будут сделаны соответствующие выводы и рекомендации по реформе медицины.

Симмонс в свою очередь заявила, что Великобритания поддерживает Украину на пути реформ и в случае необходимости готова обеспечить соответствующую поддержку.