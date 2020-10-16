Степанов заявил о необязательности ПЦР-тестов на Covid-19 для установлении диагноза — симптомов достаточно

Источник: 112.ua

Необходимость такого решения обусловлена тем, что по мировой статистике в 30% случаях ПЦР-тесты показывают отрицательный результат при подтвержденном диагнозе COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отсутствии необходимости обязательно проходить ПЦР-тестирование при установлении диагноза Covid-19 — для этого достаточно и клинических признаков. Об этом глава Минздрава сказал в эфире программы "Право на власть", передает "Укринформ".

"Нет вопросов подтверждения Covid-19. У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестированию. По клиническим признакам подтверждается Ковид и происходит госпитализация, и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи", - сказал Степанов.

Необходимость такого решения обусловлена тем, что по мировой статистике в 30% случаях ПЦР-тесты показывают отрицательный результат при подтвержденном диагнозе Covid-19. Это связано с особенностями этого типа тестирования и физиологическими особенностями человека.

Напомним, в сентябре украинцам разрешили не делать ПЦР-тесты на коронавирус после 14-дневной самоизоляции, если у них нет симптомов коронавируса.