14.07.2020
Стоимость газа Газпрома упала почти на $100
Источник: Корреспондент.net
За год экспортная цена газа Газпрома упала почти на 100 долларов за тысячу кубометров, пишет во вторник, 14 июля, ТАСС со ссылкой на презентацию компании.
Так, в первом квартале прошлого года газ экспортировался по $259,1, а в первом квартале текущего года - в среднем по $162,1 за тысячу кубометров.
При этом в четвертом квартале 2019 года стоимость составляла $198 за тыс. куб. м.
В то же время, в стоимость газа Газпрома в России в первом квартале составила 4 181 рубль за тыс. куб. м против 4 141 рубля годом ранее.
За отчетный период компания добыла 123,5 млрд куб. м. газа против 137 млрд куб. м. годом ранее.
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