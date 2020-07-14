Стоимость газа Газпрома упала почти на $100

Источник: Корреспондент.net

За год экспортная цена газа Газпрома упала почти на 100 долларов за тысячу кубометров, пишет во вторник, 14 июля, ТАСС со ссылкой на презентацию компании.

Так, в первом квартале прошлого года газ экспортировался по $259,1, а в первом квартале текущего года - в среднем по $162,1 за тысячу кубометров.

При этом в четвертом квартале 2019 года стоимость составляла $198 за тыс. куб. м.

В то же время, в стоимость газа Газпрома в России в первом квартале составила 4 181 рубль за тыс. куб. м против 4 141 рубля годом ранее.

За отчетный период компания добыла 123,5 млрд куб. м. газа против 137 млрд куб. м. годом ранее.