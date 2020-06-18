18.06.2020
Сторонники Порошенко пришли под Офис президента
Источник: Корреспондент.net
Сторонники экс-президента Петра Порошенко после акции под Печерским судом Киева пришли к Офису президента.
Как сообщалось, суд решил не избирать Порошенко меру пресечения сегодня, а перенес заседание на 1 июля.
При этом Генпрокуратура изменила ходатайство и просит его не арестовать, а отпустить под личное обязательство, посколько Порошенко как нардеп должен работать в парламенте.
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