Сторонники Порошенко пришли под Офис президента

Источник: Корреспондент.net

Сторонники экс-президента Петра Порошенко после акции под Печерским судом Киева пришли к Офису президента.

Как сообщалось, суд решил не избирать Порошенко меру пресечения сегодня, а перенес заседание на 1 июля.

При этом Генпрокуратура изменила ходатайство и просит его не арестовать, а отпустить под личное обязательство, посколько Порошенко как нардеп должен работать в парламенте.