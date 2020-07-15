Страны ОПЕК+ увеличат сокращение добычи нефти

Источник: Корреспондент.net

С августа страны ОПЕК+ увеличат уровень сокращение добычи нефти, чтобы компенсировать недостаточное сокращение в мае и июне. Об этом перед началом заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, 15 июля, сказал министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

"Я думаю, что в августе эффективная квота составит около 8,2 млн б/с. Таким должно быть сокращение добычи, чтобы компенсировать недосокращение в мае", - сказал он.

При этом министр отметил, что этот объем еще не учитывает недосокращенные объемы в июне.

Министр также подтвердил, что в июне участники соглашения выполнили условия сделки на 107% от плана. Но такого результата удалось достичь благодаря дополнительному сокращению добычи в королевстве, ОАЭ и Кувейте. "Без этих усилий эффективный уровень выполнения сделки составил около 95%", - подытожил он.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что главные трудности на рынке нефти уже позади, пишет Интерфакс.

"Максимальные трудности, связанные с падением спроса, позади. Наметились признаки восстановления спроса, числа перелетов, продаж автомобильного топлива, при этом существует вероятность второй волны, что может повлечь риски для потребления", - сказал он.

"Реализация нового этапа сокращений не снимает со стран-участниц ответственности по компенсации несокращенных в мае и июне объемов", - пояснил он.