Строительный кран упал на супермаркет во Львове

Источник: Корреспондент.net

В четверг, 26 сентября во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета Арсен.

Инцидент произошел около 9:00 в районе Сихов, на проспекте Красной Калины, 58. Отмечается, что кран упал с территории соседнего строительства компания Авалон на тыльную стороны супермаркета, где находится рампа для отгрузки грузов.

В результате падения крана повреждены хозяйственные помещения и склады супермаркета.

Пострадала 45-летняя женщина-крановщица, которая обслуживала кран. На место происшествия приехали спасатели.

"Пострадавшая жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести освобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения Арсена, то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - сообщил заместитель председателя Сихивской РА Владимир Ивасюк.

Крановщицу вытащили из кабины крана сотрудники ГСЧС, ее забрала "скорая". Данных о состоянии пострадавшей нет.