Структура аппарата СНБО утверждена

Богдан Торохтий попросил мэрию выделить своим помощникам восемь квартир в столице "в связи со служебной необходимостью".

В пятницу доллар подешевеет на 10 копеек, а евро на 10 копеек подорожает. Курсы доллара на межбанке продолжают расти.

Встреча президента Турции и вице-президента США продолжалась полтора часа. На ней обсуждалась операция Анкары в Сирии.

Задержание не имеет к делу НАБУ о коррупции в оборонке, утверждает экс-замсекретаря СНБО.

Зеленский издал соответствующий указ 18 октября. Теперь штатное расписание СНБО должно быть приведено в соответствие с указом.

В ноябре цена на газ для промышленных потребителей вырастет на 18,4-19,6% и составит 7 тысяч 33,2 грн за тысячу кубометров.

Только за август украинцев стало меньше на 21 тысячу человек. А количество рожденных почти вдвое меньше количества умерших.

Генпрокурор рассказал, что только за один день он уволил более 20 прокуроров, отказавшихся от переаттестации.

Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с указом.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей