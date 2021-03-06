Створити робота і малювати "петриківкою": 5 безкоштовних гуртків для дітей Маріуполя
Источник: Східний варіант
Как организовать досуг ребенка весело и интересно — один из самых актуальных вопросов для родителей. Здесь важно учитывать желание ребенка — мечтает ли он изучать звезды или больше тяготеет к изобразительному искусству?
Подборка необычных внешкольных занятий в Мариуполе.
Создать ракету, корабль или самолет
Сразу несколько кружков по моделированию ракет, кораблей и самолетов работают на базе Центра научно-технического творчества ученической молодежи.
Участники изучаются принципы реактивного движения и историю ракетостроения, затем сами учатся строить ракеты из подручных материалов и запускают их под присмотром руководителя кружка с помощью.
По схожей программе дети учатся строить самолеты и корабли.
Стоимость: бесплатно
Возраст: от 7 лет
Адрес: Морской бульвар, 50б
Контакты: 097 507 27 58 (Владимир)
Увидеть космос вблизи
Рассмотреть звезды поближе поможет астрономический кружок.
Дети изучают историю Вселенной от ее зарождения и до сегодняшнего дня, знакомятся с различными космическими аномалиями, строят любительские телескопы для наблюдения за небесными телами и самостоятельно делают астрофотографии.
Занятия проходят не только в кабинетах, но и под открытым небом.
Стоимость: бесплатно
Возраст: от 8 лет
Адрес: Морской бульвар, 50б
Контакты: 097 507 27 58 (Владимир)
Построить робота и написать программу
В кружке электроники и кибернетики дети обучаются роботостроению и программированию. Для начала учащиеся создают роботов из конструктора LEGO, а затем прописывают им простейшие программы, чтобы оживить рободрузей.
Также дети учатся работать с набором Arduino, созданным для творчества юных программистов и электронщиков. Занятия помогают освоить базовые навыки автоматики, электроники и робототехники, развивает навыки работы с током и навык пайки.
Стоимость: бесплатно
Возраст: от 12 лет
Адрес: Морской бульвар, 50б
Контакты: 097 507 27 58 (Владимир)
Петриковская роспись
Прикоснуться к аутентичной украинской культуре и изучить основы уникальной народной живописи помогут в Храме Св. Петра Могилы и Соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Занятия дистанционно ведет художница, мастер петриковской росписи Ольга Черемушкина. Именно она расписала «петриковкой» здание храма, которое вошло в Книгу рекордов Украины.
Стоимость: бесплатно
Возраст: с 9 лет
Адрес: пр-т Нахимова, 3
Контакт: Кирилл Долимбаев
Заговорить по-итальянски
Каждую субботу на базе Храма проходят уроки итальянского для детей. Курсы ведет преподаватель дипломированный специалист по итальянскому языку и литературе. Роман Чумак.
Дети начинают изучение с азов — изучают культуру Италии, итальянский алфавит и так далее.
Изучение новых языков улучшает внимание и сосредоточенность и повышает навыки владения родным языком.
Все обучающие курсы, которые проходят на базе Храма Св. Петра Могилы и Собора Успения Пресвятой Богородицы не несут в себе религиозной пропаганды. Это личная инициатива преподавателей курсов и волонтеров.
Стоимость: бесплатно
Возраст: с 10 лет
Адрес: пр-т Нахимова, 3
Контакт: Кирилл Долимбаев