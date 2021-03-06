06.03.2021

Створити робота і малювати "петриківкою": 5 безкоштовних гуртків для дітей Маріуполя

Источник: Східний варіант

Как организовать досуг ребенка весело и интересно — один из самых актуальных вопросов для родителей. Здесь важно учитывать желание ребенка — мечтает ли он изучать звезды или больше тяготеет к изобразительному искусству? 

Подборка необычных внешкольных занятий в Мариуполе.

Создать ракету, корабль или самолет

Сразу несколько кружков по моделированию ракет, кораблей и самолетов работают на базе Центра научно-технического творчества ученической молодежи. 

Участники изучаются принципы реактивного движения и историю ракетостроения, затем сами учатся строить ракеты из подручных материалов и запускают их под присмотром руководителя кружка с помощью. 

По схожей программе дети учатся строить самолеты и корабли.

Стоимость: бесплатно

Возраст: от 7 лет

Адрес: Морской бульвар, 50б

Контакты: 097 507 27 58 (Владимир)

Увидеть космос вблизи 

Рассмотреть звезды поближе поможет астрономический кружок. 

Дети изучают историю Вселенной от ее зарождения и до сегодняшнего дня, знакомятся с различными космическими аномалиями, строят любительские телескопы для наблюдения за небесными телами и самостоятельно делают астрофотографии. 

Занятия проходят не только в кабинетах, но и под открытым небом.

Стоимость: бесплатно

Возраст: от 8 лет

Адрес: Морской бульвар, 50б

Контакты: 097 507 27 58 (Владимир)

Построить робота и написать программу

В кружке электроники и кибернетики дети обучаются роботостроению и программированию. Для начала учащиеся создают роботов из конструктора LEGO, а затем прописывают им простейшие программы, чтобы оживить рободрузей.

Также дети учатся работать с набором Arduino, созданным для творчества юных программистов и электронщиков. Занятия помогают освоить базовые навыки автоматики, электроники и робототехники, развивает навыки работы с током и навык пайки.

Стоимость: бесплатно

Возраст: от 12 лет

Адрес: Морской бульвар, 50б

Контакты: 097 507 27 58 (Владимир)

Петриковская роспись

Прикоснуться к аутентичной украинской культуре и изучить основы уникальной народной живописи помогут в Храме Св. Петра Могилы и Соборе Успения Пресвятой Богородицы. 

Занятия дистанционно ведет художница, мастер петриковской росписи Ольга Черемушкина. Именно она расписала «петриковкой» здание храма, которое вошло в Книгу рекордов Украины. 

Стоимость: бесплатно

Возраст: с 9 лет

Адрес: пр-т Нахимова, 3

Контакт: Кирилл Долимбаев

Заговорить по-итальянски 

Каждую субботу на базе Храма проходят уроки итальянского для детей. Курсы ведет преподаватель дипломированный специалист по итальянскому языку и литературе. Роман Чумак.

Дети начинают изучение с азов — изучают культуру Италии, итальянский алфавит и так далее.

Изучение новых языков улучшает внимание и сосредоточенность и повышает навыки владения родным языком.

Все обучающие курсы, которые проходят на базе Храма Св. Петра Могилы и Собора Успения Пресвятой Богородицы не несут в себе религиозной пропаганды. Это личная инициатива преподавателей курсов и волонтеров.

Стоимость: бесплатно

Возраст: с 10 лет

Адрес: пр-т Нахимова, 3

Контакт: Кирилл Долимбаев

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