Суд Амстердама рассмотрел иск Нафтогаза к Газпрому

Источник: Корреспондент.net

В Амстердаме закончились судебные слушания о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по иску Нафтогаза к Газпрому. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.

Он напомнил, что по этим решениям Газпрому предстоит заплатить около 3 млрд. долл.

"Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к взысканию активов Газпрома, которые мы до этого успешно арестовали", - написал Витренко.

Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года.

Ранее Витренко сообщал, что в случае позитивного решения суда, Нафтогаз сможет начать взыскание активов Газпрома с апреля.