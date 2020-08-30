Суд арестовал 16 напавших на автобус у Люботина

Источник: Корреспондент.net

Киевский районный суд Харькова поместил под стражу на 60 суток всех подозреваемых в нападении на микроавтобус вблизи Люботина Харьковской области. Мера пресечения избрана 16 гражданам, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Они будут находиться под стражей без права внесения залога.

Напомним, что нападение было совершено 27 августа около семи часов вечера. Неизвестные разбили окна в транспортном средстве, избили пассажиров.

Правоохранители заявили, что через час после нападения были задержаны 14 подозреваемых. На следующий день в полицию для дачи объяснений были доставлены еще пять человек. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

В результате инцидента пострадало четыре человека.