Суд арестовал экс-главу "ЦИК ДНР"

Источник: Корреспондент.net

Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца без права освобождения под залог бывшего глау "ЦИК ДНР" Романа Лягина. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

“Решением Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации "ДНР" Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога”, - написала она.