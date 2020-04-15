15.04.2020
Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова
Источник: Корреспондент.net
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову, сообщает пресс-служба СБУ.
Шайтанов будет находиться под стражей 60 дней до 14 июня включительно.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Кроме того, следственный судья обязал следователя и прокурора в уголовном производстве обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование и, в случае наличия хронических заболеваний, принять меры для его лечения.
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