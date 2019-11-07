Суд арестовал нардепа Дубневича

Источник: Корреспондент.net

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения народному депутату Украины 9 созыва Ярославу Дубневичу. Об этом вечером в четверг, 7 ноября, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой 90 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд апелляционной инстанции частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который настаивал на избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн. залога.

Отмечается, что Дубневич был взят под стражу в здании суда.

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд постановил