Суд арестовал захватчика банка в Киеве

Теперь в связи с демонополизацией отрасли важно контроль со стороны государства за объемом производства и реализации спирта, полагает глава госконцерна Укрспирт.

Доходы в госбюджет составили почти на 5% меньше плана - с января по июль в бюджет поступило 588,3 млрд грн.

Цена газа выросла из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, сообщили в компании Нафтогаз.

Новый глава украинской делегации в Минске озвучил свои предложения и отношение к переговорному процессу.

Избирателям ЦИК рекомендует обеспечить наличие личной ручки для голосования, минимизировать время пребывания на избирательном участке и воздержаться от посещения помещений с детьми.

Гражданина Узбекистана Сухроба Каримову отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Печерский райсуд Киеве в среду, 5 августа, арестовал на два месяца без права внесения залога гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение банка в бизнес-центре Леонардо.

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