22.02.2020
Суд Болгарии разрешил экстрадицию фигуранта дела Гандзюк
Источник: Корреспондент.net
Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает местное издание Flagman.
Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции обоснованным. Несмотря на это защита Левина имеет право подать апелляцию.
"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - добавил прокурор.
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