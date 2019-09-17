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17.09.2019

Суд Болгарии разрешил строительство Турецкого потока

Источник: Корреспондент.net

Верховный административный суд Болгарии сообщил о прекращении производства по делу, связанному со спором о выборе подрядчика для строительства участка газопровода Турецкий поток на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, суд оставил без рассмотрения поданную консорциумом "Газовое развитие и расширение в Болгарии" жалобу на решение Комиссии о защите конкуренции, в соответствии с которым подрядчиком должен стать итальяно-саудовский консорциум Arkad.

В определении суда указано, что жалоба была оставлена без рассмотрения в связи с отсутствием у исца "воли к обжалованию", подтверждением чего стал письменный запрос к болгарскому филиалу компании - участницы консорциума Completions Development, которая, в свою очередь, аффилирована с Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского.

В свою очередь, издание Радио Болгария отмечается, что Верховный админ суд своим решением разрешил строительство Турецкого потока через территорию страны.

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