Суд Греции не стал арестовывать Мельничука

Источник: Корреспондент.net

Суд в Греции принял решение освободить задержанного по запросу РФ в Интерпол бывшего украинского депутата, экс-комбата Айдара Сергея Мельничука. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза", - написал он.

Решение суда также прокомментировал сам Мельничук.

"Мне сказали, что я обвиняюсь в убийстве двух человек и больше на территории Ростовской области. Если они приписали Луганщину, где я воевал, к Ростовской области, то Россия показывает, что она аннексировала Луганскую область. А если Интерпол показывает, что они согласны с этим, то они нарушают свой Устав", -заявил Мельничук.

"Если речь идет о тех журналистах, которые погибли под Луганском, то они были в составе преступной группировки "Батальон Заря". Когда шел бой и я корректировал огонь артиллерии, я видел вооруженных людей. Возможно, возле них были журналисты, которые собирали разведывательную информацию", - добавил он.