Найти

03.03.2020

Суд Греции не стал арестовывать Мельничука

Источник: Корреспондент.net

Суд в Греции принял решение освободить задержанного по запросу РФ в Интерпол бывшего украинского депутата, экс-комбата Айдара Сергея Мельничука. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза", - написал он.

Решение суда также прокомментировал сам Мельничук.

"Мне сказали, что я обвиняюсь в убийстве двух человек и больше на территории Ростовской области. Если они приписали Луганщину, где я воевал, к Ростовской области, то Россия показывает, что она аннексировала Луганскую область. А если Интерпол показывает, что они согласны с этим, то они нарушают свой Устав", -заявил Мельничук.

"Если речь идет о тех журналистах, которые погибли под Луганском, то они были в составе преступной группировки "Батальон Заря". Когда шел бой и я корректировал огонь артиллерии, я видел вооруженных людей. Возможно, возле них были журналисты, которые собирали разведывательную информацию", - добавил он.

Новости раздела
Мир
03.03.2020
Греция направила военные корабли для защиты границы от мигрантов
Греческие острова в Эгейском море будут патрулировать 52 военных корабля и судов береговой охраны.
Мир
03.03.2020
МИД РФ: США просят ООН снять санкции с "Талибана"
Совет безопасности ООН может принять решение по санкциям в отношении "Талибана" до конца весны.
Мир
03.03.2020
В США экстренно снизили учетную ставку
Федеральная резервная система провела экстренное заседание впервые с всемирного финансового кризиса в 2008 году.
Мир
03.03.2020
Суд Греции не стал арестовывать Мельничука
Бывший народный депутат и комбат Айдара был задержан пограничниками Греции по запросу России в Интерпол.
Мир
02.03.2020
В США заявили о рекордной добыче нефти
За прошлый год добыча нефти в США выросла на 11%, власти ожидают дальнейший рост в ближайшие два года.
Мир
02.03.2020
В Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии
Они попадают в Грецию, переправляясь через реку Мерич, либо по суше - проделывая бреши в пограничной изгороди.
Мир
02.03.2020
Заболеваемость коронавирусом в мире выросла в разы
ВОЗ беспокоит рост случаев заболевания в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. В Китае идет на спад.
Мир
02.03.2020
Министры G7 проведут переговоры из-за коронавируса
Министры финансов G7 обсудят ситуацию относительно коронавируса 3 марта. Обсуждение пройдет в формате телефонной конференции.
Мир
01.03.2020
Самолет сирийской армии сбит в Идлибе
Сирийские власти в воскресенье объявили о закрытии воздушного пространства над Идлибом после инцидента в воздухе.
Мир
01.03.2020
Глава Евросовета посетит греко-турецкую границу
Визит Шарля Мишеля запланирован на 3 марта. Греция заявила, что приток беженцев - это угроза нацбезопасности страны.
Мир
01.03.2020
На Ближнем Востоке обвалился фондовый рынок
Рынок акций резко упал после новостей о быстром распространении коронавируса Covid-19 в регионе.
Мир
01.03.2020
Ситуацию в Сирии обсудят главы МИД Евросоюза
Экстренное заседание созвали по запросу Греции, куда хлынул поток беженцев, когда Турция перестала останавливать мигрантов на границе.
В США заявили о рекордной добыче нефти | В США экстренно снизили учетную ставку