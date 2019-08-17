Суд избрал меру пресечения для помощника Грымчака

Источник: Корреспондент.net

Деснянский суд Чернигова принял решение взять под стражу помощника замглавы МинВОТ Юрия Грымчака – Игоря Овдиенко.

"Избрали меру пресечения два месяца содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 4 млн гривен. Прокуроры просили 12,5 млн гривен залога", – говорится в сообщении.

Заседание суда продлилось около пяти часов.

"В начале заседания адвокат Игоря Овдиенко сказала, что у него вторая пожизненная группа инвалидности, а также перечислила перечень болезней мужчины, добавили необходимые медицинские документы в суд. По словам адвоката, говорят, что Овдиенко в любом случае будет освобожден из мест лишения свободы в связи с состоянием здоровья", – отметил корреспондент издания.

Отмечается, что сам Овдиенко свою вину отрицает. Он заявил, что является юристом, а получение взятки назвал "гонораром за свою работу".