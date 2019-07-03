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03.07.2019

Суд обязал Кабмин восстановить отделения Укрпочты

Источник: Корреспондент.net

Окружной административный суд Киева в среду, 3 июня, обязал Министерство инфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2000 жителей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск был подан ОО Общественное движение Сергея Коровченко Обновление к Министерству инфраструктуры Украины (третье лицо АО Укрпочта).

Суд признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры  от 14 декабря 2017 года "Об утверждении Стратегического плана развития ОАО Укрпочта на период до 2021 года в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2000 жителей". Суд также обязал министерство возобновить работу стационарных отделений почтовой связи Укрпочты, которые были заменены передвижными отделениями.

Суд принял решение на оснований нарушения порядка принятия приказа Мининфраструктуры и нарушения статьи 19 Закона Украины "О почтовой связи".

"Соревнование за звание самый Барышевский суд Украины продолжается. Окружной Админ суд г. Киева принял решение отменить стратегию развития Укрпочты, а также уволить начальников отделений по 8000 и набрать обратно по 1000 гривен", - написал в Facebook генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Иск был подан от члена партии БЮТ Коровченко. "От той самой партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у Укрпошты в г. Киеве. Так что как говорят больше треша в нашу жизнь", - отметил Смелянский и пообещал оспорить это решение суда.

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