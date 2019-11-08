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08.11.2019

Суд ООН обнародовал решение по делу Украина-РФ

Источник: Корреспондент.net

Международный суд Организации Объединенных Наций сегодня вынес свое решение по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение после оглашения было опубликовано на сайте суда.

Так, решение суда размещено на 50 страницах. Судья Абдулкави Ахмед Юсуф оглашал решение более 55 минут.

В своем решении, которое "является окончательным, безапелляционным и обязательным для сторон", как отмечают в инстанции, суд:

- отклонил тринадцатью голосами против трех предварительное возражение Российской Федерации о том, что Суд не обладает юрисдикцией на основании пункта 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

- тринадцатью голосами против трех пришел к выводу о том, что на основании пункта 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма он обладает юрисдикцией для удовлетворения требований, выдвинутых Украиной в соответствии с этой Конвенцией;

- отклоняет пятнадцатью голосами против одного предварительное возражение Российской Федерации о том, что Суд не обладает юрисдикцией на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

- единогласно отклоняет предварительное возражение, выдвинутое Российской Федерацией в отношении приемлемости Заявления Украины в отношении требований в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

- признает, пятнадцатью голосами против одного, что на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации он обладает юрисдикцией для удовлетворения требований, выдвинутых Украиной в соответствии с этой Конвенцией, и что заявление в отношении этих требований является приемлемым.

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