20.02.2020
Суд оставил Антоненко под арестом
Источник: Корреспондент.net
Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения адвокатов подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster). Соответствующее решение Печерский суд вынес в четверг, 20 февраля.
Таким образом, оставив в силе избранную ранее Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Апелляционная жалоба на арест Антоненко должна была быть рассмотрена в четверг утром, но из-за отсутствия доставки подозреваемого ее рассмотрение перенесли на 2 марта.
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