31.10.2019
Суд оставил в силе арест Гладковского и размер залога
Источник: Корреспондент.net
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения апелляционные жалобы прокурора САП и защиты относительно меры пресечения и увеличения суммы залога бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, передает УНН.
Судья постановил, что апелляционные жалобы прокурора САП и защитников Гладковского об избрании меры пресечения и увеличения суммы залога оставить без удовлетворения.
Так, прокурор САП просил в своей апелляционной жалобе увеличить сумму залога с 10 млн грн до 100 млн грн. Адвокаты Гладковского настаивали отменить избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.
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