Суд оставил в силе арест Гладковского и размер залога

Источник: Корреспондент.net

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения апелляционные жалобы прокурора САП и защиты относительно меры пресечения и увеличения суммы залога бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, передает УНН.

Судья постановил, что апелляционные жалобы прокурора САП и защитников Гладковского об избрании меры пресечения и увеличения суммы залога оставить без удовлетворения.

Так, прокурор САП просил в своей апелляционной жалобе увеличить сумму залога с 10 млн грн до 100 млн грн. Адвокаты Гладковского настаивали отменить избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.