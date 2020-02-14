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14.02.2020

Суд оставил в силе арест Кузьменко и Дугарь

Источник: Корреспондент.net

Апелляционный суд Киева в пятницу, 14 февраля оставил в силе меры пресечения двум подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета: врачу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь, сообщает Украинская правда.

В частности, адвокаты Кузьменко просили отпустить ее из-под стражи и предлагали отправить под ночной домашний арест.

В частности, адвокат и сама врач настаивали, что она не знала, кто такой Шеремет на момент его убийства, никоим образом не была причастна к преступлению, на тот момент не была знакома с другой фигуранткой дела - Яной Дугарь, а с подозреваемым в организации Андреем Антоненко общалась мало.

Защита обращала внимание, что у Кузьменко на содержании есть сын, а сама она делает уникальные операции.

Адвокаты Дугарь просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.

Защита апеллировала к тому, что у девушки есть алиби, подтвержденное свидетелями, а экспертизу, которая установила ее причастность, специалисты признали необъективной и неполной.

В свою очередь прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений для обеих подозреваемых. Прокурор утверждал, что экспертиза доказывает обоснованность подозрений, есть риски, что фигурантки будут скрываться или давить на свидетелей.

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